Ferreira Costa abre mais de 600 vagas de emprego em Salvador; veja como se candidatar

Novidades para quem está em busca de emprego. A construção da segunda loja da Ferreira Costa, no bairro dos Barris, está avançada e a empresa está contratando. Até a abertura da nova unidade, prevista para final deste ano ou início de 2024, mais de 600 empregos serão gerados. Já estão abertas as vagas para cargos de liderança nas áreas de vendas, logística, prevenção de perdas, auditoria, manutenção, limpeza, atendimento, relacionamento e trade Marketing.

A nova loja da Ferreira Costa será a segunda maior do grupo, com 12.000m² de área de vendas, e 900 vagas de estacionamento. Serão 26 sessões, divididas em três grandes áreas: mundo empresas e negócios, mundo casa e mundo construção, onde os clientes vão encontrar mais de 80 mil itens para casa, construção e decoração. A unidade vai contar com Centro Automotivo e mall com diversas lojas, serviços de conveniência e praça de alimentação.