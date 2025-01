VAI LOTAR

Festa de Iemanjá só cai no fim de semana a cada cinco anos; veja programação

Expectativa é de que festa leve mais de 1 milhão de pessoas às ruas do Rio Vermelho

Larissa Almeida

Publicado em 30 de janeiro de 2025 às 03:00

Festa de Iemanjá também terá milhares de pessoas em Salvador no dia 2 de fevereiro Crédito: Paula Fróes/Arquivo Correio

Neste ano, o tradicional 2 de fevereiro que celebra Iemanjá será em um final de semana. Há cinco anos, a festa não era celebrada fora de um dia útil. Os festejos estão previstos para o domingo (2), com a Alvorada, a saída do presente principal e a condução da oferenda até o Buraco de Iaiá pelos pescadores. >

Por ser um final de semana, a expectativa é que o Dia de Iemanjá registre aumento no número de admiradores e adoradores da orixá que vão às ruas para homenageá-la. No ano passado, a festa religiosa teve público estimado em 1 milhão. Segundo Maria José Góes, que integra a direção-executiva da Associação dos Moradores e Amigos do Rio Vermelho (Amarv), esse ano são esperadas ainda mais pessoas. >

“A expectativa é muito grande de que as pessoas estejam aqui, desde sexta-feira. Inclusive, através do coletivo sociocultural do bairro, eu estou fazendo o primeiro cortejo para Iemanjá, que vai contar com banda de sopro e o trenzinho da Península. Ele vai levar uma pessoa caracterizada de Iemanjá, que fará uma performance. Também vamos ter baianas e a nossa alegria, que é contagiante”, destacou. >

A próxima vez que a festa de Iemanjá será em um final de semana é em 2030, quando a data comemorativa cai em um sábado. Toda vez que isso acontece, a festa no ano seguinte acontece no domingo. Ou seja, em 2030 e em 2031 a celebração será no sábado e no domingo, respectivamente. Depois, o feito só se repete em 2036. >

Veja a programação da Festa de Iemanjá 2025:

Tema: Renascer com as Águas de Yemanjá” >

Sábado (1º) >

À meia-noite, acontece a entrega do presente a Oxum, no Dique do Tororó. O presente sairá do Terreiro Olufanjá – Ilê Axé Iyá Olufandê, no bairro do Beiru, às 23h20. >

Domingo (2) >

Saída do presente principal às 4h30, no Terreiro Olufanjá – Ilê Axê Iyà Olufandê, com previsão de chegada às 5h na Colônia de Pesca Z1, com alvorada de fogos >

Das 5h às 16h, o presente estará disponível no camarachão para que as pessoas possam adicionar flores e objetos em balaios que não poluam o mar >

Entrega do presente ao mar às 16h >