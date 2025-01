CHUVA OU SOL?

Festa de Iemanjá: veja previsão do tempo para fim de semana em Salvador

Temperatura pode variar de 25ºC a 33ºC

Publicado em 31 de janeiro de 2025 às 13:05

Festa de Iemanjá acontece neste fim de semana Crédito: Vinícius Harfush

O fim de semana será de céu parcialmente nublado em Salvador, inclusive no domingo, 2 de fevereiro, dia de saudar Iemanjá. As chances de chuvas fracas a qualquer hora do dia especial não passam de 30%. >

Já no sábado (1º), quando muitos devotos e festeiros já se reúnem no Rio Vermelho, a previsão é igualmente de céu parcialmente nublado, com menos chances de chuvas, de 20%.>

Ao longo do fim de semana, a temperatura pode variar de 25ºC a 33ºC. As informações são da Defesa Civil – Codesal, atualizadas nesta sexta-feira (31), e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).>