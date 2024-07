RELIGIÃO

Festa do 'Sagrado Coração de Jesus' terá procissão e missa com Cardeal Dom Sergio em Salvador

Celebrações acontecem neste sábado (27)

Da Redação

Publicado em 25 de julho de 2024 às 21:43

Procissão percorrerá as ruas do Centro Histórico de Salvador como parte da Festa do Sagrado Coração de Jesus Crédito: Sara Gomes / Arquidiocese de Salvador

Uma procissão com a imagem do 'Sagrado Coração de Jesus', acompanhada por uma fanfarra, percorrerá as ruas do Centro Histórico de Salvador no próximo sábado (27), ladeada por bandeiras, estandartes e fiéis, membros da Rede Mundial de Oração pelo Papa (Apostolado da Oração (AO) e Movimento Eucarístico Jovem MEJ)). A saída será na frente da Igreja São Pedro dos Clérigos, às 15h.

A procissão faz parte da programação da festa do 'Sagrado Coração de Jesus', que este ano tem como tema “Ele é minha esperança”. Após o percurso, até a Igreja Santíssimo Sacramento da Rua do Passo, será celebrada uma missa, às 16h, sob a presidência do Cardeal Dom Sergio da Rocha, arcebispo de São Salvador da Bahia, primaz do Brasil.

"A procissão corresponde a uma grandiosa demonstração da fé católica no Centro Histórico, onde é visível que a cada ano que passa, esta manifestação pública vem crescendo e atraindo centenas de fiéis, turistas e integrantes do Apostolado da Oração e do Movimento Eucarístico Jovem", comenta o diretor espiritual do AO e do MEJ, padre Valson Sandes.