Veja horários de missas, procissões e shows da festa em homenagem à Santa Dulce dos Pobres

Celebração começa nesta quinta

Publicado em 1 de agosto de 2024 às 17:51

Santa Dulce

A festa em homenagem à Santa Dulce dos Pobres, a primeira santa brasileira, começa nesta quinta (1º) e segue até o próximo dia 13 em Salvador, reunindo fiéis, devotos e admiradores da vida e obra do Anjo Bom do Brasil.

Sob o tema “Impulsionados pela Oração, com Santa Dulce dos Pobres, Sejamos Instrumentos da Paz Cristã”, a programação festiva inclui shows musicais na Praça Irmã Dulce (Largo de Roma), com apresentações de Padre Fábio de Melo, Padre Antônio Maria, Eliana Ribeiro, Walmir Alencar, Waldonys e a Banda Anjos de Resgate.

A praça também receberá a Vila Infantil, que contará com atividades especiais que prometem divertir e entreter a criançada. Até o dia 13, a vila funcionará de segunda a sexta-feira, das 14h às 18h, e aos sábados e domingos, das 13h às 19h. Entre as atividades especiais, destaque para a apresentação de Tio Paulinho no dia 10 de agosto, das 15h às 16h, e para as sessões de contação de histórias, que ocorrerão nos dias 9, 11 e 12 de agosto, das 15h às 17h.

Durante as celebrações em homenagem à Irmã Dulce, acontecerá o Santo Pedal, promovido pelo Movimento Salvador Vai de Bike (MSVB) e pela Associação dos Bicicleteiros do Estado da Bahia. O evento será realizado no domingo (4), com concentração marcada para as 8h, no Dique do Tororó, em frente à Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

O percurso de 24 km incluirá pontos icônicos da cidade, proporcionando uma jornada ciclística repleta de significado e fé. Para participar, basta se inscrever através do link.

Além das celebrações, a programação contará com serviços gratuitos na área da saúde, incluindo orientações para a prevenção de doenças e serviços jurídicos.

Celebração religiosa

A Festa de Santa Dulce dos Pobres terá as Santas Missas no Santuário Santa Dulce dos Pobres (Largo de Roma) até o dia 12, com celebrações às 7h, 8h30, 12h e 16h. No dia 13 de agosto, Dia Litúrgico de Santa Dulce, haverá uma Missa Campal presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, cardeal Dom Sergio da Rocha, na Praça Irmã Dulce às 17h, além de uma cerimônia a céu aberto no Santuário Santa Dulce dos Pobres com missas às 6h, 7h, 8h30, 10h, 12h e 14h.

Durante o período de celebração à Mãe dos Pobres, também serão realizadas várias procissões e uma carreata na capital baiana. No domingo (4), acontece a Procissão da Memória, às 8h, com percurso que vai do Santuário Santa Dulce dos Pobres, no Largo de Roma, até a Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio. No dia 9, será a vez da Procissão dos Arcos, às 17h, que percorrerá o Caminho da Fé, nos Dendezeiros, desde a Basílica Santuário Nosso Senhor do Bonfim até o Santuário Santa Dulce dos Pobres.

No dia 10, às 14h, ocorre uma carreata com a Imagem Peregrina, com ponto de partida na Arena Fonte Nova (Nazaré) até o Santuário Santa Dulce dos Pobres. No dia 12, às 15h, a Procissão dos Nós percorrerá o Caminho da Fé, desde o Santuário Santa Dulce dos Pobres até a Basílica Santuário Nosso Senhor do Bonfim. Por fim, no dia 13, às 19h, também no Caminho da Fé, ocorre a Procissão Luminosa.

Imagem peregrina

Iniciada no último dia 15, a Peregrinação com a Santa segue levando a imagem da Mãe dos Pobres a 20 igrejas de Salvador, das 7h às 20h.

- Nesta quinta (1º), a visita é realizada na Paróquia Santa Dulce dos Pobres (Saboeiro);

- Na sexta (2), no Santuário Nossa Senhora Aparecida (Imbuí);

- Na segunda (5), na Paróquia Divino Espírito Santo (Vale dos Lagos);

- Na terça (6), na Paróquia Santa Tereza D'Ávila (Luís Anselmo);

- Na quarta (7), na Paróquia Nossa Senhora da Vitória (Vitória);

- No dia 8, na Paróquia Nossa Senhora dos Alagados e São João Paulo II (Uruguai);

- No dia 9, dia do encerramento das visitas, na Paróquia Sant’Ana (Rio Vermelho).

Programação musical

- Dia 9, às 19h: Reflexus de Luz

- Dia 10, às 19h: Walmir Alencar

- Dia 11, às 19h: Eliana Ribeiro

- Dia 12, às 20h: Padre Fábio de Melo

- Dia 13 (o dia festivo), às 15h: Waldonys

- Dia 13 (dia festivo), às 16h: Padre Antônio Maria