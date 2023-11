Festival Afrofuturismo acontece no dia da Consciência Negra

A quinta edição do Festival Afrofuturismo acontece nos dias 20 e 21 de novembro no Centro Histórico de Salvador. Com o tema: “De volta para o Futuro”, o maior evento de futurismo da América Latina irá reunir palestrantes nacionais e internacionais, que vão destacar a importância do Continente Africano no desenvolvimento econômico e tecnológico, bem como o impacto do processo de colonização.



Alguns dos palestrantes nacionais são Ubiraci Pataxó, mestre do saber e aprendiz de Pajé; Grazi Mendes, Head de Diversidade, Equidade e Inclusão na ThoughtWorks e Karen Santos, cofundadora da UX para Minas Pretas. Eles se unirão a personalidades internacionais a exemplo de Adah Parris, futurista e presidente do Mental Health First Aid England e do grupo consultivo do Centre for Cultural Value e Yuniya Khan - fundadora do Projeto Emerge, Tânia Tomé - autora e empreendedora Moçambicana, entre outros nomes. Além disso, os participantes terão acesso a dois workshops sobre futurismo que serão ministrados por executivos internacionais.