Festival Afrofuturismo começa nesta segunda-feira (20), confira a programação

Programação acontece no Centro Histórico e na Estação da Lapa. Crédito: Divulgação

A quinta edição do Festival Afrofuturismo começa nesta segunda-feira (20), com uma programação que mistura palestras, shows e workshops. Sob o tema "De volta para o Futuro", o maior evento de futurismo da América Latina irá reunir palestrantes nacionais e internacionais, que vão destacar a importância do Continente Africano no desenvolvimento econômico e tecnológico. O evento acontece em nove pontos do Centro Histórico de Salvador e vai até a terça-feira (21).

Entre os palestrantes estão a intelectual Bárbara Carine, o jornalista Manoel Soares, Ubiraci Pataxó, mestre do saber e aprendiz de Pajé, Grazi Mendes, da ThoughtWorks e Karen Santos, cofundadora da UX para Minas Pretas.

O evento é promovido pelo Hub de inovação Vale do Dendê e integra a programação do Salvador Capital Afro. Os ingressos ainda podem ser encontrados na plataforma Sympla e custam entre R$75 e R$150.

No Pelourinho, a Casa Vale do Dendê e centros culturais e históricos como o Museu de Energia, o Museu Eugênio Teixeira, o Casarão Dezessete, a Faculdade de Medicina da Bahia, os Largos Tereza Batista e Quincas Berro D'Água serão transformados em espaços onde a criatividade, inovação, cultura e tecnologia serão exploradas, resultando em novas formas de pensar e produzir o cenário futurista para esta e as próximas gerações. Já na Estação da Lapa, acontece o workshop Futurismo, das 10h às 13h.

Programação completa desta segunda-feira (20)

VALE DO DENDÊ - ESTAÇÃO DA LAPA

10h às 13h - WORKSHOP FUTURISMO - PETER KONSTROM



CASA VALE DO DENDÊ

SALA VATAPÁ

10h - DENDÊ TALKS - COM CARLOS CRUZ

11h - DENDÊ TALKS - COM CARLA MAYUMI

12h - INTERVALO PARA ALMOÇO

14h - DENDÊ TALKS - MARCELO ZIG

15h - DENDÊ TALKS - EDINILTON SACRAMENTO

16h - DENDÊ TALKS - ZIATI COMAZI

17h - DENDÊ TALKS - IARA VICENTE

SALA ARROZ DOCE

11h - DENDÊ TALKS - COM CAROLINA MORAIS

12h - INTERVALO PARA ALMOÇO

14h - PAINEL: ANCESTRALIDADE E FUTURO

GRAZI MENDES E UBIRACI PATAXÓ

MEDIAÇÃO: PAULO ROGÉRIO



MUSEU DA ENERGIA

10h30 - PAINEL - FUTURO DOS GAMES

RICARDO SILVA (GAMEPOLITAN) E TATA RIBEIRO (AIMO TECH)

MEDIAÇÃO: ÉRIQUE BATISTA

12h - INTERVALO PARA ALMOÇO

14h - PAINEL: INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E IMPACTO SOCIAL

IGOR MIRANDA E ANDRÉ ARGOLO

MEDIAÇÃO: IZABELLA DE AZEVEDO

16h - PAINEL: TECNOLOGIAS DO SUL GLOBAL

CARLOS BOMFIM (VER COM ARI) E YUNIYA KHAN



FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA

10h às 18h

ARENA GAME

ESTÚDIO ÁFRICA

STÚDIO TAAG

ANIPÓLITAN

LARGO TEREZA BATISTA

10H - BOAS-VINDAS COM ANGEL VASCONCELOS

10h10 - PAINEL - O AFROFUTURISMO É TRANSFORMACIONAL

GENILSON COUTINHO, MICHEL OLIVEIRA E PAULETT FURACÃO

11h30 - PAINEL: INOVAÇÃO, TECNOLOGIA, EDUCAÇÃO E POLÍTICAS DE EQUIDADE A SERVIÇO DA REDUÇÃO DAS DESIGUALDADES

MANOEL SOARES E BÁRBARA CARINE - MEDIAÇÃO: ANGEL VASCONCELOS

12h - INTERVALO PARA ALMOÇO (LIVRE)

15h30 - MOMENTO FALA: A GENTE SÓ É FORTE SE A GENTE TIVER JUNTO, SE A GENTE OLHAR PARA O LADO E SE RECONHECER

TÂNIA TÔKO - MEDIAÇÃO: GENILSON COUTINHO

16H - PAINEL: RUMO AO AFROFUTURO: DESPERTAR, CAPACITAR E EMPREGAR PESSOAS NEGRAS EM TECNOLOGIA

THIAGO GUEDES, MARCELO MARCIANO, VIVI ELIAS E ANGEL VASCONCELOS

17H - PAINEL: IA NOS NEGÓCIOS

LUANA OZEMELA

18H - SHOW ALINE SOUZA

20H - SHOW CORTEJO AFRO