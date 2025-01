SEIS DIAS DE FESTA

Festival de tradição e diversidade cultural abre celebração 202 anos da Independência em Itaparica

Festejos acontecem até o próximo sábado (11)

Elaine Sanoli

Publicado em 7 de janeiro de 2025 às 21:42

Independência do Brasil em Itaparica Crédito: Joá Souza/GOVBA

Há 202 anos a população de Itaparica celebra a resistência e conquista de seu povo. Nesta segunda-feira (6), teve início a celebração da Independência do Brasil na Bahia no município, localizado na Região Metropolitana de Salvador. Nesta terça (7), o evento destacou o protagonismo itaparicano na expulsão das tropas portuguesas da Baía-de-Todos-os-Santos, das 5h da manhã até o final da noite.

"É uma celebração importante para proteger e fomentar a nossa cultura e história, que é também da história da Bahia. Assim nós fortalecemos o sentimento de pertencimento da comunidade e, claro, colhemos também os frutos de boa promoção turística e consolidamos Itaparica como destino turístico da Bahia", declarou a secretária de governo do município, Larissa Oliveira.

A Puxada do Caboclo, principal atração da programação, realizada nesta segunda-feira (6), simbolizou a integração das culturas afro-brasileira e indígena e teve seu trajeto encerrado na Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento com uma cerimônia religiosa. Após o rito, a imagem do Caboclo foi levada ao Campo Formoso, onde foi exposta ao público no Panteão. Na sequência, a aldeia Guarani sediou uma apresentação teatral que emocionou o público ao destacar histórias de resistência e a riqueza cultural dos povos originários.

De acordo com Oliveira, a população fez questão de chegar junto e participar dos festejos. "A adesão dessa festa é sempre muito grande, porque é uma festa essencialmente popular, com participação popular dos grupos culturais do município, então há uma participação muito grande da comunidade como um todo", explicou.

A força simbólica do evento também foi valorizada por turistas, como a paulista Mariana Amado, que acompanhou as festividades pela primeira vez. “Foi emocionante participar de uma celebração tão rica em significado. Estar aqui me fez sentir conectada à história do Brasil de uma forma muito viva”, afirmou. Para ela, a experiência ajuda a compreender a luta pela liberdade e a diversidade que formam o país.

Programação

Este é só o primeiro dia das celebrações. Até o sábado (11), outros grupos e atividades marcam os festejos. Além de manifestações cívicas, culturais e religiosas, atrações musicais, como Carlinhos Brown, Maiara & Maraisa e Igor Kannário, vão animar moradores e turistas durante a festa.

O palco está montado no Campo Formoso, no Centro Histórico de Itaparica. Entre esta terça-feira e o sábado, os artistas começam a se apresentar a partir das 22h.

Veja cantores que se apresentam nos seis dias de festa:

Terça-feira

Lá Fúria - 22h

Jammil - 00h



Adão Negro - 2h



Quarta-feira

Petty - 21h

Atitude 67 - 23h

Pablo - 1h

Simples e Natural - 3h

Quinta-feira

Toque Dez - 2h

Kannário - 00h

Isaque Gomes - 2h

Clarevidência - 4h

Sexta-feira

Cauanzinho - 21h

Carlinhos Brown - 22h30

Henry Freitas - 00h30

Sábado