Festival Primavera 2023 terá 50 atrações musicais em Salvador

Programação da nona edição do Festival da Primavera foi apresentada em evento realizado na terça-feira,05. Crédito: Luan Teles / Ascom Secult

A programação do Festival Primavera de 2023 vai começar no dia 9 de setembro e segue até 1º de outubro. É a celebração mais extensa desde que a festa foi criada, há nove anos. Serão 50 atrações musicais e as comemorações pela estação mais florida do ano iniciam com samba de roda, pôr do sol com Jammil e o pranchão do Mudei de Nome. A festa terá programação especial de teatro, museus, esporte, gastronomia e exposições. Confira!



A lista completa das atrações foi apresentada em um evento no Teatro Gregório de Mattos, na Praça Castro Alves, nesta terça-feira (5). A cerimônia foi atrasada por conta de uma queda de energia que atingiu a região, mas seguiu alguns minutos depois sem transtornos. O secretário municipal de Cultura e Turismo, Pedro Tourinho, apresentou a agenda.

“É um festival que acompanha a cidade toda com eventos e ações culturais em todas as linhas, e conseguimos agregar o espírito da primavera em Salvador a todas as ações de cultura e turismo da prefeitura, desde o SalCine Conecta que é um evento de formação profissional no audiovisual até a atuação nos museus e o movimento LGTB”, afirmou.

Ele lembrou que a programação envolve dez regiões de Salvador: Periperi, Cajazeiras, Itapuã, Boca do Rio, Parque da Cidade, Cidade Baixa, Centro Histórico, Campo Grande, Comércio e Rio Vermelho. O objetivo é que os quatro fins de semana fiquem movimentados na cidade. O presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington, destacou a importância da agenda para gerar receita.

“O objetivo é vencer os picos de sazonalidade para que a gente tenha uma cidade vibrante o ano inteiro. No passado, setembro era um mês que não tinha atividade na cidade, um mês que é praticamente o nosso pré-verão. São mais de 30 setores econômicos que são ativados com essas atividades, gerando emprego e renda”, disse.

A programação da 9ª edição do festival traz mais de 50 atrações musicais, desde o rock até o pagode baiano; exposições em seis museus; além de feiras de gastronomia e o ciclo de debates sobre o audiovisual SalCine Conecta. Isaac destacou os impactos do festival. “Quando fazemos um evento em Cajazeiras, por exemplo, isso movimenta toda uma cadeia de suprimentos da região como bares, restaurantes, mercado informal, artistas e transporte, a gente mexe na economia de forma produtiva”, afirmou.

O presidente destacou a diversidade de eventos da programação, que terá shows como a apresentação de Asas Livres, Lincoln e Psirico, em Periperi, no Subúrbio Ferroviário; de Pitty, no Rio Vermelho; Edson Gomes, no Comércio; Belô Velloso homenageando Caetano, no Campo Grande; tributo ao rock com diversos artistas, no Pelourinho; e Lá Furia, Parangolé e Babado Novo no Campo da Pronaica, em Cajazeiras X.

Barroquinha

Uma das novidades é a reabertura do Espaço Cultural da Barroquinha. O local estava fechado há cerca de um ano depois que bandidos furtaram cabos e fios do prédio que fica nas proximidades da Praça Castro Alves. O presidente da Fundação Gregório de Mattos (FGM) Fernando Guerreiro informou que, nesse período, o local passou por reformas hidráulicas e elétricas, além de receber nova pintura.

“A Barroquinha é um patrimônio tombado e que tem 500 anos. É preciso ter um cuidado muito grande, até porque já aconteceram dois incêndios na igreja. Tivemos toda a parte elétrica roubada e gastamos cerca de R$ 70 mil para reestruturar tudo, e além do gasto a cidade ficou sem o espaço por um ano”, explicou.

Por conta do vandalismo, o local receberá câmeras de segurança, a Guarda Municipal reforçará as rondas e a iluminação foi substituída. A reabertura do Espaço Cultural da Barroquinha será em 20 de setembro, às 18h30, com show de Cortejo Afro, tendo Koanza (personagem do ator Sulivã Bispo) como mestre de cerimônia e a exposição Orixás da Bahia, uma das mais visitadas da cidade.

A agenda segue nos dias seguintes com rodas de conversa, shows musicais, oficinas, peças teatrais e outras expressões culturais. De 21 a 23 de setembro, por exemplo, fica em cartaz o espetáculo Resistência Cabocla, do Bando de Teatro Olodum, às 19h. De 28 a 30 de setembro o espetáculo Kaiala, com Sulivã Bispo, no mesmo horário.

“É um espaço importante na cidade e com toda uma tradição histórica. Estamos reinaugurando com uma programação intensa. Agora, o pátio será anexado como mais um espaço para cultura. Temos um circuito cultural que é o Teatro Gregório de Mattos, a galeria da Barroquinha e o espaço Mário Gusmão. Queremos convidar todos para conhecer”, afirmou Guerreiro.

Tudo poderá ser conferido, em detalhes, no site do evento: www.festivaldaprimavera.salvador.ba.gov.br.

Confira a programação completa:

Shows:

• 9 de setembro

• Samba Djanira - Roda de Samba com Illy - às 15h, na Ponta de Humaitá;

• 10 de setembro

Pranchão com Mudei de Nome, às 11h, Orla do Parque dos Ventos (Boca do Rio);

Pôr do Sol com Jammil, às 17h, na Ponta de Humaitá;

• 15 de setembro

Adelmo Casé, Gerônimo e Juan e Ravena, às 15h, no Largo do Pelourinho;

• 16 de setembro

Danniel Vieira, Quabales Banda e Diego Moraes, às 11h, no Parque da Cidade;

Wilson Café, Tonho Matéria, às 17h30, no Largo do Pelourinho;

Somos Rita Lee: Luciano Calazans, Tais Nader, Clarice Nader, Lucas, Gabriela Moraes e Laís Martins, às 18h, no Largo da Mariquita, no Rio Vermelho;

Márcio Melo, às 21h, Largo da Mariquita, no Rio Vermelho;

• 17 de setembro

Pitty: Show em tributo aos 20 anos de Admirável Chip Novo, às 19h, Largo da Mariquita, no Rio Vermelho;

• 22 de setembro

Guig Gheto, Uns Kamaradas e Voa 2, às 17h, no Fim de linha de Itapuã (Com trio elétrico);

DJ Belle, Afrocidade convida Duquesa, Edson Gomes e Isaac Gomes, DJ Pivoman convida Maninga e Baile Quebradaum, às 18h, na Praça Marechal Deodoro (Comércio);

• 23 de setembro

Ganhadeiras de Itapuã e MãeAna, às 17h30, no Coreto Santo Antônio Além do Carmo;

DJ Xirita, Pedro Pondé convida Felipe Barros, Nininha Problemática convida Nessa e Groove da Laje, às 18h, na Praça Marechal Deodoro (Comércio);

• 24 de setembro

Tributo Rock Festival, às 15h, Palco Largo de Tieta, no Pelourinho, com Rafa Luz (Tributo a Raul Seixas), Renato Coelho Rock Club (Tributo a Cazuza e Legião Urbana), Metal Master (Tributo a Metallica) e Funk The Bump (Tributo a Red Hot Chili Peppers);

Baile Babilônia do Festival da Primavera: Vitrolab, às 22h, Palco Largo de Tieta, no Pelourinho;

• 29 de setembro

Lá Furia, Parangolé e Babado Novo, às 17h, Campo da Pronaica (Cajazeiras);

• 30 de setembro

Belô Velloso traz show 'Belô Odara', tributo aos 80 anos do tio Caetano Veloso, às 17h, no Campo Grande;

Trio do Balance: Márcia Short, Ana Mameto e Carla Vise: repertório de Gal Costa em ritmo de Carnaval, às 20h, no Campo Grande;

Asas Livres, Lincoln e Psirico, às 17h, praça da Revolução (Periperi);

Outros eventos:

• SalCine Conecta (12 a 14 de setembro)

Será a 1ª edição do evento que vai promover encontros entre agentes do mercado audiovisual. O tema é ‘Aquecimento Econômico do Audiovisual’. É voltado para profissionais negros com atuação no audiovisual afro, além de gestores públicos, estudantes e entusiastas;

• Primavera Gourmet (15 de setembro a 1º de outubro)

Restaurantes do Centro Histórico de Salvador participam do evento com pratos em preços especiais;

• Feira de artes na primavera (19 a 24 de setembro)

Das 9h às 22h, na Praça do Campo Grande;

• Espaço Cultural da Barroquinha (20 de setembro)

Reabertura com show de Cortejo Afro, Koanza e exposição Orixás da Bahia, às 18h30.

• Espaço Cultural da Barroquinha (21 a 23 de setembro)

Haverá o espetáculo Resistência Cabocla, do Bando de Teatro Olodum, às 19h;

• Colorindo Salvador (23 de setembro)

O evento pretende valorizar artistas e público da cena LGBT+, com batalha de dança, shows e um afterparty. Atrações: Tícia, Tiri, Raquel Reis, Samba Maria, Gabi Lins, Dai, Di Cerqueira, Manifesto e Afrobapho, às 13h, Palco Largo da Tieta, no Pelourinho;

• Festa San Genaro (23 de setembro)

Das 10h às 22h, na Rua Professor Almerindo Dultra;

• Maratona de Salvador (24 de setembro)

Corrida de 5km, 10 km, 21 km e 24 km, com largada às 5h, no Parque dos Ventos, na Boca do Rio;

• Samba Sibí Dúdú com mãos no couro (24 de setembro)

Gira D’Elas e Geo da Viola, às 16, no Espaço Cultural da Barroquinha;

• Patrimônio é... (26 de setembro)

Roda de conversa sobre patrimônio cultural com tema ‘O candomblé da Barroquinha e suas matriarcas’, às 17h, no Espaço Cultural da Barroquinha;

• Cine Cafezinho (27 de setembro)

Lançamento de produtos audiovisual contemplados pelo prêmio Jaime Sodré – Masterclass ‘A origem dos cafezinhos’ e documentário A pessoa por trás do carrinho de café, às 17h, no Espaço Cultural da Barroquinha;

• Espetáculo Kaiala (28 a 30 de setembro)

Com Sulivã Bispo, às 19h, no Espaço Cultural da Barroquinha;

• Projeto Ocupação Sound System – Arte urbana na comunidade

Dias 30 de setembro e 1º de outubro, das 10h às 17h, Feira de Empreendedores, no pátio do Espaço Cultural da Barroquinha;

• Festa da Melhor Idade – The Fevers (1º de outubro)

Renato e seus blue caps, às 17h, no Campo Grande;

Programação Primavera das Mulheres:

• Casa do Rio Vermelho

Exposição temporária arte que veio de África (19 a 24 de setembro);

Visita mediada ‘Memórias de democracia’ (21 a 24 de setembro);

Personagens vivo Gabriela e Nacib (19 de setembro);

Pans no prato, resistência no prato (20 de setembro);

Passeio no jardim – Jardins dos orixás (23 de setembro);

• Cidade da Música

Batalha de Rap/ Trap – Memórias de democracia (19 a 23 de setembro);

Apresentação musical ‘Música ancestral da Bahia’ (20 a 24 de setembro);

Batalha de dublagem de temática LGBT (23 de setembro);

• Casa do Carnaval da Bahia

Mete dança Vogue (20 a 22 de setembro);

Carnaokê – Músicas do Blocos Afros (21 de setembro);

Oficina de Pintura Corporal (24 de setembro);

• Espaço Pierre Verger e Espaço Caribé

Fatos e fotos quilombos da Bahia, e resistência negra no nosso estado (20 de setembro);

Cine foto quilombos da Bahia – Antônio Olavo (23 de setembro);

Artistas por um dia – produção de adereços com temática indígena (24 de setembro);

• Casa do Benin

Exposição Benin do lado de cá, de Matheus Aleluia;

Exposição Lapso Temporal, de Arlete Soares;

De terça a sexta-feira, das 10h às 17h, e sábado das 9h às 16h;

• Casa do Benin

Oficina encruzilhadas dissidentes (20 a 22 de setembro, às 14h);

Oficina chamamento imagético com Lia Krucken (21 de setembro, às 14h30);