Ficou de fora? Saiba por que o Campo Grande não terá tradicional decoração de Natal

O grande destaque da decoração de Natal em Salvador neste ano será no Centro Histórico. Mais precisamente, no Pelourinho. A tradicional decoração da Praça Campo Grande não será montada nos moldes dos últimos anos. Entre os motivos listados para a mudança estão a montagem antecipada das estruturas para o Carnaval e a falta de espaço.

"Tínhamos uma grande quantidade de pessoas que queriam ir para o Natal no Campo Grande e não conseguiam pela disponibilidade de horário e pelo espaço", disse Bruno Reis, durante lançamento da programação natalina , na manhã desta quinta-feira (30).

No ano passado, cerca de 300 mil pessoas visitaram a decoração na praça, segundo o gestor. A expectativa é que mais visitantes passem pelo Pelourinho entre os dias 6 de dezembro e 6 de janeiro. Não será preciso cadastramento antecipado.

Além da falta de espaço, o Campo Grande está sendo revitalizada para o Carnaval. A arquibancada para a maior festa de rua do mundo, inclusive, já está sendo montada. A folia começará mais cedo no ano que vem, no dia 8 de fevereiro.