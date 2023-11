Centro Histórico terá segurança reforçada durante a programação de Natal

A programação especial do Natal de Salvador contará com diversas novidades, anunciadas pelo prefeito Bruno Reis na manhã desta quinta-feira (30). Entre elas, está o Túnel Cenográfico de 400 metros entre a Rua Chile e a Praça da Sé . Para garantir a segurança dos visitantes, a prefeitura montou um esquema especial de segurança.

Foi anunciado o reforço de 80 agentes municipais, entre os dias 6 de dezembro e 6 de janeiro, no Centro Histórico e em Paripe. Além disso, cinco pórticos para controle de acesso com revista e reconhecimento facial serão instalados entre a Rua Chile e o Pelourinho. Ao todo, 36 bloqueios com gradis farão parte do esquema de segurança.