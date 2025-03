CARA NA PORTA

Fiéis são surpreendidos com igreja fechada na capital: 'Sem aviso'

Tradicional missa de domingo não foi realizada

Maysa Polcri

Publicado em 30 de março de 2025 às 15:13

Devotos foram surpreendidos neste domingo (30)

Devotos que costumam frequentar a Igreja de São Bento, na Barroquinha, em Salvador, têm dado com a cara na porta nas últimas semanas. A missa semanal que acontece às 10 horas, com cantos Beneditinos e Gregorianos, não está acontecendo. Neste domingo (30), ao menos dez fiéis foram surpreendidos com os portões fechados. Eles reclamam da falta de informações sobre o funcionamento do espaço. >

Moisés Gomes, que costuma frequentar a igreja aos domingos, foi um dos fiéis que estiveram na Igreja de São Bento hoje. "Tinham cerca de dez pessoas querendo informações. Muitos carros pararam e, quando viram os portões fechados, retornaram. Eu mesmo fui e precisei voltar", conta. Um casal que mora em Itapuã também foi surpreendido.>

No local, um funcionário informou que os cultos estão suspensos por determinação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). "Seria importante que eles informassem isso, pelas redes sociais ou com algum aviso", completa Moisés Gama. Em 11 de março, o Iphan divulgou que recomendou a interdição de seis igrejas de Salvador. Entre elas, a Igreja de São Bento. >

A medida foi tomada após vistoria realizada em parceria com a Defesa Civil de Salvador (Codesal). Entre os dias 10 e 14 de março, mais de 100 imóveis tombados foram vistoriados por órgãos. A força-tarefa foi realizada depois que parte do teto da Igreja de Sao Francisco de Assis, no Pelourinho, desabou. Uma turista de São Paulo, de 26 anos, morreu na ocasião. >

Além da Igreja de São Bento, foram fechadas, por recomendação do Iphan, a Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, Igreja e Convento dos Perdões, Igreja dos Quinze Mistérios, Igreja de Nossa Senhora da Boa Viagem e Igreja de São Miguel. >