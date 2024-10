TRISTE DESPEDIDA

Filho de 6 anos se despede de mãe morta em Salvador com carta emocionante: 'Onde estiver, olhe por mim'

Camila Sampaio Rodrigues foi encontrada morta a facadas debaixo da cama de casa no bairro de Cidade Nova. Família da vítima denuncia ex-namorado como autor do crime

O filho da recepcionista Camila Sampaio Rodrigues, 32 anos, morta a facadas na casa onde morava, no barro Cidade Nova, em Salvador, se despediu da mãe com uma carta emocionante. Durante o velório da vítima nesta quarta-feira (23), Lucca, de apenas 6 anos, estava junto a sua família, que segurava o seu bilhete de despedida.

Camila foi encontrada morta na terça-feira (22). A família da recepcionista denuncia que o ex-namorado seria o autor do crime. Ele foi identificado como Luiz Carlos dos Santos Reis nas placas que os familiares seguravam na cerimônia, onde se lia “procurado”.

O corpo da assistente social foi sepultado no Cemitério da Ordem Terceira, na Baixa de Quintas, em sepultamento lotado de amigos e familiares.

"É muito doloroso ter uma conversa dessa com uma criança. E eu perguntei se ele queria fazer a carta na hora. Ele disse: 'Está bom, papai. Deixa eu conversar com papai do céu e amanhã eu faço'. Hoje pela manhã, eu chamei para escovar os dentes e ele perguntou se poderia escrever a carta primeiro", contou.