SETE DE ABRIL

Filho de comerciante é morto a tiros em Salvador: 'Consegui me salvar graças a ele', diz irmão

"Foi inexplicável. O cara veio por trás, não falou nada, não insinuou anda, só veio atirando", relembrou irmão da vítima

Um jovem de 22 anos foi morto a tiros na madrugada da segunda-feira (3), no bairro de Sete de Abril, em Salvador. Ele tinha saído para tomar um açaí e foi assassinado na volta para casa. A família acredita que Danilo Santos Cruz Oliveira tenha sido confundido com outra pessoa.>

O rapaz era estudante e trabalhava na farmácia do pai, no mesmo bairro onde foi morto. Ele trabalhou até 23h30 no domingo (2), quando saiu com o irmão para comprar um açaí. Para a TV Bahia, o irmão de Danilo, um rapaz de 18 anos que prefere não se identificar e testemunhou o crime, contou que foi salvo com ajuda do irmão. "Uma dor imensurável", classificou, antes de descrever o que aconteceu. >