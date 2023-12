Filho do dono da fábrica de fogos de artifício que explodiu em 1998 é preso em Santo Antônio de Jesus

O filho de Vardo dos Fogos, Gilson Nunes, foi detido e prestou depoimento. Crédito: Divulgação/MPT

O filho do dono da fábrica de fogos que explodiu há 25 anos em Santo Antônio de Jesus foi preso na manhã desta terça-feira (12), durante fiscalização realizada na região para reprimir a produção ilegal dos explosivos.



No local da fábrica foram encontradas quase 300 caixas de fogos de artifício de origens diversas, além de produtos artesanais feitos no local, todos eles contendo pólvora. O local fica no distrito de Boa Vista, localidade de Ronco d’Água, em Santo Antônio de Jesus.

Quase 300 caixas de fogos de artifício de origens diversas foram encontradas no local. Crédito: Divulgação/MPT

Gilson Prazeres Bastos Nunes foi conduzido no fim da manhã para a delegacia da cidade após serem constatadas diversas irregularidades na empresa dele, como o transporte e armazenamento de material explosivo sem cumprimento de normas de segurança e sem autorização necessária do Exército.

De acordo com o Ministério Público do Trabalho, ele deverá ser enquadrado no art. 253 do Código Penal, que diz que fabricar, fornecer, adquirir, possuir ou transportar, sem licença da autoridade, substância ou engenho explosivo, gás tóxico ou asfixiante, ou material destinado à sua fabricação é crime, que prevê pena de detenção de seis meses a dois anos, além de multa. As informações colhidas e o depoimento do dono da fábrica clandestina serão utilizados nos inquéritos cível, no MPT, e criminal, que corre no Ministério Público Federal (MPF).

A fiscalização contou com a participação do Ministério Público do Trabalho (MPT), da Polícia Rodoviária Federal (PRF), da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE-BA), do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA) e do Conselho Regional dos Químicos (CRQ).

Segundo informações do MPT, ela ocorre de forma preventiva e está sendo realizada desde segunda-feira (11), data que marca o aniversário do maior acidente de trabalho da história da Bahia, quando 64 pessoas morreram após a explosão da antiga fábrica de fogos.

Desde que a explosão ocorreu, em 1998, a produção deixou de ser feita em um local específico na região e se pulverizou dentro de casas e na zona rural. A operação foi montada para flagrar o armazenamento e a fabricação numa propriedade da família de Vardo dos Fogos. Atualmente, o filho dele, Gilson Nunes, é quem administra o negócio, realizado ainda de forma completamente ilegal, segundo o MPT.

Após prestar depoimento e depois de ser lavrado o flagrante na delegacia, Gilson foi liberado e vai responder em liberdade pelos crimes.