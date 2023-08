Filhote de baleia morre após encalhar em praia de Camaçari

Filhote de baleia é foi encontrado morto em praia de Camaçari. Crédito: Projeto Baleia Jubarte

Um filhote de baleia jubarte foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (24), na praia de Busca Vida, em Camaçari. A suspeita é de que o animal, que era fêmea e tinha 4,3 metros, tenha se perdido da mãe. De acordo com Gustavo Rodamilans, coordenador do Baleia Jubarte (instituto dedicado à conservação marinha) em Salvador, nesses casos, é comum que os filhotes venham a óbito por não conseguir se alimentar.



Após ser informada da presença da baleia na praia de Busca Vida, a Prefeitura de Camaçari, através da Secretaria dos Serviços Públicos (Sesp), da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec), informou que o Projeto Baleia Jubarte foi acionado.

Por volta das 8h, equipes do instituto chegaram ao local, fizeram reconhecimento do animal conduziram o processo de remoção. "Fomos lá para ajudar a orientar a como fazer a destinação correta da carcaça. No caso, esse animal foi enterrado na mesma praia. Coletamos o material para fazer pesquisas de estudos genéticos", detalhou Gustavo.

A reportagem foi até a praia onde o animal foi encontrado e enterrado para falar com moradores e funcionários da região, que preferiram não dar entrevista.

Ainda de acordo com ele, esse é o período do nascimento de filhotes de baleias jubartes na costa brasileira, onde é aguardado o nascimento de 2.500 a 3.000 animais da espécie. Atualmente, o país conta com uma população de aproximadamente 30 mil baleias jubartes.

"A maioria das mortes são filhotes recém-nascidos que por doença, por se perderem da mãe ou por condição climática vêm a óbito, mas é normal. É o esperado para a população", afirma Gustavo.

Só neste ano, 59 baleias jubartes ficaram encalhadas. Desse número, 20 baleias ficaram encalhadas na Bahia, sendo 5 encontradas em áreas litorâneas de Salvador e Região Metropolitana (RMS).