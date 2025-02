EVENTO

Fim de semana tem música eletrônica, axé das antigas e espetáculo para crianças no Terraço do Barra

Programação vai até este domingo, no shopping Barra

Em 2025, a edição do Terraço do Barra é dedicada aos 40 anos da Axé Music, e a atração do sábado (15), a partir das 17h30, será a Banda Seistô, com canções icônicas do afro-pop baiano. A banda, formada por seis integrantes, leva ao público um repertório que inclui “Axés das Antigas”, com sucessos do Asa de Águia, Chiclete com Banana, Olodum, Banda Mel e Timbalada.>