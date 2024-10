DIA DAS CRIANÇAS

Fiscalização termina sem registro de irregularidades em lojas de brinquedos na Bahia

Mais de 500 mil brinquedos foram analisados

Da Redação

Publicado em 11 de outubro de 2024 às 07:34

Operação Criança Segura do Ibametro termina sem registro de ocorrências em lojas de brinquedos na Bahia Crédito: :Camile Cravo/Ascom Ibametro

O Instituto Baiano de Metrologia e Qualidade (Ibametro), órgão responsável pela fiscalização de produtos e serviços no estado da Bahia, divulgou os resultados da Operação Criança Segura. A ação focou em itens como brinquedos, berços infantis, bicicletas, cadeiras de alimentação e carrinhos de bebê, totalizando 571.977 produtos inspecionados. A iniciativa faz parte do Plano de Vigilância Nacional do Inmetro para garantir a segurança dos produtos infantis.

Foram realizadas 70 ações fiscais, sem a ocorrência de apreensões, reprovações ou interdições, resultando em um índice de irregularidade de 0,00%. Segundo o diretor-geral do Ibametro, Thales Dourado, a taxa reflete o compromisso do Ibametro com a fiscalização contínua e rigorosa garantindo a conformidade dos itens com as normas de segurança.

“Nossa prioridade é proteger os consumidores, especialmente as crianças, assegurando que os produtos oferecidos no mercado estejam em conformidade com os mais altos padrões de segurança,” destaca.