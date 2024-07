OESTE BAIANO

Fluxo da PCH de São Desidério é transferido para reparos na barragem

A Pequena Central Hidrelétrica (PCH) Santa Luzia, em São Desidério, oeste da Bahia, passará por transferência do fluxo do Rio Grande. De acordo com a empresa responsável pela obra, Geração de Energia Santa Luzia SPE S/A, a ação está prevista para esta terça-feira (9), a partir das 14h e deverá ser finalizada no mesmo dia.

No processo de manuseio do rio poderá haver alteração na coloração da água, ocasionado por sedimentos do próprio leito do rio. Se necessário, serão disponibilizados, para as comunidades, que utilizam água bruta diretamente captada do rio Grande, carros pipas com água tratada para consumo direto e água bruta para as demais finalidades domésticas.