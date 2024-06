VIOLÊNCIA

'Foi uma afronta ao poder público', diz prefeito sobre ônibus incendiado

Veículo elétrico foi atacado por bandidos na Avenida Suburbana após ação policial

Publicado em 12 de junho de 2024 às 15:11

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) foi questionado durante a assinatura de uma ordem de serviço, nesta quarta-feira (12), sobre o ataque que bandidos fizeram a um ônibus que passava pela Avenida Afrânio Peixoto (Suburbana), nas imediações do Boiadeiro, nesta terça (11). O veículo elétrico pertencia a frota do Governo do Estado e estava com passageiros que precisaram descer às pressas do coletivo.

"Foi uma afronta ao poder público. O Estado precisa reagir, precisa dar respostas. É inadmissível tolerar que episódios como esse aconteçam. Já era para ter punido os responsáveis, já passou da hora. Não tem cabimento, porque houve algum tipo de operação ou de prisão, ou seja lá o que for, incendiar equipamentos públicos", disse durante a autorização para requalificação da Avenida Mário Leal Ferreira (Bonocô).

O caso aconteceu na noite desta terça-feira (11) nas proximidades de São João do Cabrito. O veículo fazia a rota Ilha de São João x Pituaçu e foi interceptado por homens armados que obrigaram os passageiros a descerem e atearam fogo ao coletivo. O ônibus ficou destruído, mas apesar do susto ninguém ficou ferido. A ação ocorreu após uma operação policial no bairro. O caso está sendo investigado.