CRIME

Foragido por homicídio em Brasília é preso em Salvador

Ele foi localizado durante ação de rotina da PM

Em ação de rotina na noite desta terça-feira (8), policiais militares do Batalhão Apolo prenderam um homem foragido da Justiça no bairro Jardim das Margaridas, em Salvador. A prisão ocorreu durante patrulhamento na Rua Iguaí, quando os militares abordaram o indivíduo e, ao consultar os sistemas policiais, descobriram que ele estava com mandado de prisão em aberto desde 2023. >