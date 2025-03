DE SAÍDA

'Foram momentos intensos': Heloísa Brito se despede do cargo de delegada-geral da Polícia Civil

Heloísa foi a primeira mulher a comandar a Polícia Civil em 217 anos de história

Wendel de Novais

Publicado em 25 de março de 2025 às 08:34

Heloísa Brito deixou a Polícia Civil Crédito: Reprodução

Após a saída do cargo de Delegada-Geral da Polícia Civil da Bahia (PCBA), Heloísa Brito foi às redes sociais para falar sobre a despedida após quatro anos à frente das ações de investigação no estado. Em um texto, a delegada, que será substituída por André Augusto de Mendonça Viana, descreveu o tempo em que permaneceu no cargo. >

“Foram momentos intensos, desafiadores, mas também repletos de aprendizados e vitórias. Hoje, deixo o cargo com o coração cheio de gratidão e uma certeza: a luta continua. O trabalho que fizemos foi apenas o começo e a missão de fortalecer nossa Polícia e nossa sociedade nunca termina”, escreve Heloísa. >

A despedida de Heloísa ocorre em meio a uma reformulação nos cargos de segurança no estado. Na Polícia Militar da Bahia (PM-BA), o coronel Antonio Carlos Silva Magalhães assume como comandante geral no lugar de Paulo Coutinho. No Corpo de Bombeiros, o coronel Aloisio Mascarenhas Fernandes é agora o comandante, no lugar de Adson Marchesini. >

Sobre os próximos passos na carreira, Heloísa afirmou que vai continuar focada nos principais objetivos. “Sigo com a sensação de dever cumprido e, mais do que nunca, comprometida com as causas que sempre defendi: a luta pela segurança, pela proteção das mulheres e pelo fortalecimento da nossa Polícia”, completou ela. >