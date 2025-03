EXONERADA

Delegada-geral Heloísa Brito deixa comando da Polícia Civil depois de 4 anos; conheça novo titular

Mudança foi anunciada pelo governador nesta segunda-feira (24)

Com o anúncio da saída de Heloísa Brito da Delegacia-Geral da Polícia Civil da Bahia (PCBA) nesta segunda-feira (24), veio também o novo nome que vai assumir as atividades deixadas pela delegada: André Augusto de Mendonça Viana.>

O novo delegado-geral possui mais de 20 anos na corporação e já foi líder da Coordenadoria de Operações Especiais (COE), hoje conhecida como Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core). Com a nova configuração, Márcia Pereira dos Santos, ex-diretora do Departamento de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco), passa a atuar como delegada-geral adjunta.>

Viana atuou como agente da polícia judiciária em Sergipe durante os anos 1996 e 2001, antes de se tornar delegado na polícia baiana também em 2001. Já foi delegado titular do município de Paulo Afonso, coordenador regional de Polícia Civil no município de Ilhéus e diretor do Departamento de Narcóticos da PCBA. O substituto de Heloísa Brito possui em seu currículo uma pós-graduação em gestão de segurança pública pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) e MBA em gerenciamento de projetos pela Unifacs.>