SEGURANÇA

Veja quem assume o comando geral da Polícia Militar da Bahia

Coronel Paulo Coutinho atuo como comandante da PM de 2021 até o momento

Na 'dança das cadeiras' anunciada pelo governador Jerônimo Rodrigues nesta segunda-feira (24) , o coronel Paulo Coutinho levantou para dar lugar ao coronel Antônio Carlos Silva Magalhães. O novo titular do Comando Geral da Polícia Militar é formado desde 1991 e já tem passagem pelo Comando de Policiamento da Região Metropolitana de Salvador (CPRMS). Além do coronel Magalhães, Antônio do Nascimento Lopes assume como subcomandante geral da PM.>

Paulo José Reis de Azevedo Coutinho estava no posto de comandante geral da instituição desde janeiro de 2021. Com quase 40 anos na PM, Coutinho já foi chefe do Batalhão de Operações Especiais (Bope). Desde 1986 já atuou como comandante e subcomandante do Esquadrão de Motociclistas Águia; subcomandante do 14º BPM/SAJ (Santo Antônio de Jesus); assistente militar do vice-governador da Bahia; comandante e subcomandante do 3º Pelotão da Companhia de Ronda Tática Móvel (Rotamo); chefe da unidade discente do CFAP; e oficial de guerra química do Batalhão de Choque.>