SUL DO ESTADO

Homem morre após matar mulher e balear PM

Ele deixou o neto da mulher, de nove anos, ferido

Um homem foi morto após ser baleado por policiais da 6ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) de Itabuna, no Sul do estado. Um policial também ficou ferido. Segundo nota da Polícia Civil da Bahia (PCBA), ele matou uma mulher e feriu uma criança horas antes de ser encontrado pela equipe. >