SALVADOR

Fornecimento de água começar a ser reestabelecido na região do Aeroporto

Abastecimento foi suspenso às 7h desta quarta-feira (9)

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) anunciou a retomada do abastecimento de água para a região do Aeroporto de Salvador no final da tarde desta quarta-feira (9). O fornecimento foi suspenso para a realização de obra na linha 2 do metrô, que demandou a ligação de uma nova rede de água. >