Fornecimento de água é interrompido em 15 bairros de Salvador

Um deslizamento de terra durante obra de estabilização de encosta realizada pela prefeitura no Alto da Bola fez com que a operação de uma linha de distribuição de grande porte, no bairro da Federação fosse interrompida. Segundo a Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), a tubulação ficou sem sustentação e por isso 15 bairros de Salvador estão sem água.



Os bairros do Garcia, Federação, Rio Vermelho, Jardim Apipema, Graça, Vitória, Engenho Velho da Federação, Canela, Barra, Ondina, Calabar, Alto das Pombas, Tororó, Barris e Centro estão sem previsão de quando esse fornecimento irá retornar.