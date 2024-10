VEJA LISTA

Fornecimento de água será interrompido em 60 bairros de Salvador nessa quarta

As áreas afetadas são: Acupe; Amaralina; Arenoso; Arraial do Retiro; Barbalho; Barra; Barreiras; Barris; Brotas; Boca do Rio; Cabula; Cabula VI; Calabetão; Calçada; Caminho das Árvores; Candeal; Canela; Centro; Cidade Nova; Cosme de Farias; Costa Azul; Curuzu; Doron; Engenho Velho da Federação; Engenho Velho de Brotas; Engomadeira; Federação; Garcia; Graça; IAPI; Imbuí; Itaigara; Jardim Armação; Jardim Santo Inácio; Luiz Anselmo; Liberdade; Mata Escura; Matatu; Narandiba; Nazaré; Nordeste de Amaralina; Novo Horizonte; Ondina; Patamares; Pau Miúdo; Pernambués; Pero Vaz; Piatã; Pituaçu; Pituba; Resgate; Retiro; Rio Vermelho; Saboeiro; Santa Mônica; São Gonçalo; Sussuarana; STIEP; Tancredo Neves e Vila Laura.

Ao todo, mais de 250 técnicos, engenheiros e operários participarão desse grande trabalho de manutenção, que contará com 19 frentes de serviço. Alguns dos serviços serão realizados no próprio Parque da Bolandeira, onde estão situadas as estações de tratamento Vieira de Melo e Teodoro Sampaio. Outras ações serão realizadas na estação de captação no rio Joanes e nas redes distribuidoras, aproveitando a parada na operação na região.