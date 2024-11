TODOS POR KALU

Forró da Gota anuncia campanha para custear tratamento pós-AVC do vocalista

A arrecadação visa custear um ano de recuperação do artista

A banda Forró da Gota anunciou neste domingo (17) a campanha solidária "Todos por Kalu", com o objetivo de custear o tratamento do vocalista Thiago Kalu, de 39 anos. Recentemente, o compositor do grupo sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico e está em recuperação no Hospital Geral do Estado. A arrecadação virtual possui uma meta de R$ 300 mil e pode ser doada através do site ou da chave PIX - [email protected].