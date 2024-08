PREVISÃO

Frente fria: em Salvador, ventos chegam a 52,6km/h

As chuvas neste sábado (31), em Salvador, vieram acompanhadas de rajadas de vento que chegaram a 52,6km/h. A velocidade foi registrada na região do Centro de Convenções, na Boca do Rio, de acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal). O local já tinha registrado uma ventania de 61,6km/h na madrugada da última sexta-feira (30).

Ainda neste sábado, houve ventos de 43,6km/h no Parque das Dunas, em Praia do Flamengo; de 42,5km/h na Base Naval de Aratu e de 41,4km/h em Valéria, na região da Embasa.

A previsão para o final do sábado é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas, por vezes moderadas.

Já no domingo (1), a previsão é de céu parcialmente nublado com chuvas fracas e isoladas, principalmente no início do dia. As temperaturas devem ficar entre 21 °C (mínima) e 28 °C (máxima).