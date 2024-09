VEJA VÍDEO

Funcionário da Drogasil entra em surto e destrói carro de cliente com barra de ferro

A farmácia é localizada no bairro Buraquinho e, segundo a Polícia Civil, o homem de 35 anos danificou o veículo de um cliente e parte do balcão e das prateleiras do estabelecimento. Vídeos mostram o funcionário com o objeto de metal em mãos e batendo no veículo.