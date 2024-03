SAÚDE

Fundação Hospitalar de Feira de Santana realiza 2º Mutirão de Pediatria neste sábado

Atendimento será das 7h às 13h no ambulatório de especialidades do Hospital da Mulher

Publicado em 22 de março de 2024 às 18:53

A Fundação Hospitalar de Feira de Santana realiza o 2º Mutirão de Pediatria no Ambulatório de Especialidades do Hospital da Mulher Crédito: Reprodução/Google Street View

A Fundação Hospitalar de Feira de Santana realiza neste sábado (23), das 7h às 13h, o 2º Mutirão de Pediatria no Ambulatório de Especialidades do Hospital Inácia Pinto dos Santos (Hospital da Mulher). Serão disponibilizados 200 atendimentos, sendo 80 para pediatria e 120 para outras especialidades, com consultas pré-agendadas via regulação municipal.

Além de pediatria, o mutirão oferecerá atendimento com especialistas em: cirurgião pediatra, gastro pediatra, cardiologista pediatra, além de uma equipe multiprofissional que também estará disponível para oferecer suporte aos pacientes.

De acordo com Gilberte Lucas, presidente da Fundação Hospitalar, o objetivo do mutirão é diminuir a fila de espera para atendimento pediátrico. "Com certeza esperamos atender a maior quantidade de crianças nesse mutirão de sábado. De janeiro a março de 2024, já realizamos dois mutirões e atendemos aproximadamente quatrocentas crianças".