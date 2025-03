OPORTUNIDADE

Fundador da Ricardo Eletro vem a Salvador para evento; saiba mais

Nunes vai compartilhar experiências de sua trajetória

O empresário Ricardo Nunes, reconhecido nacionalmente por ter fundado a rede Ricardo Eletro, desembarca em Salvador na próxima quarta-feira (2) para comandar a Convocação Nacional do Grupo R1. O encontro, que acontece no Wish Hotel da Bahia, promove um dia inteiro de imersão em conteúdos estratégicos para o mundo dos negócios, reunindo mais de 500 empreendedores que vão aprender com a trajetória do executivo. >