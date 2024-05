PREVIDÊNCIA

Fundo previdenciário de Salvador leva 1º lugar de premiação nacional

FUMPRES foi eleito o melhor pelo segundo ano consecutivo

Da Redação

Publicado em 30 de maio de 2024 às 10:31

Subsecretário da Secretaria Municipal da Fazenda (SEFAZ) e diretor do FUMPRES, Daniel Ribeiro Crédito: Divulgação/Sempre

O Fundo Municipal da Previdência de Salvador (FUMPRES) conquistou, pelo segundo ano consecutivo, o 1º lugar em gestão previdenciária no Brasil, após participar do 6º Prêmio Destaque Brasil de Responsabilidade Previdenciária da Associação Brasileira de Instituições de Previdência Estaduais e Municipais (ABIPEM) neste ano de 2024. Ainda conforme o prêmio, a previdência de Salvador também teve uma pontuação maior que todos os Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) das capitais brasileiras.

"Para nós é um resultado extremamente satisfatório, porque a gente está falando de um 1º lugar de uma premiação nacional atrelada a uma Associação conceituada e respeitada como a ABIPEM que agrega hoje mais de 1.200 regimes próprios de previdência. E só conseguimos isso em razão de todo um trabalho que vem sendo feito nos últimos sete anos, isso significa que em nossa gestão, todos os colaboradores se empenharam em transformar a Previdência de Salvador na melhor previdência. Além de que transformamos o RPPS que era deficitário e sem recursos, e que atualmente tem mais de R$ 631 milhões em conta, dando tranquilidade aos beneficiários sobre os pagamentos de seus benefícios ", disse entusiasmado o subsecretário da Secretaria Municipal da Fazenda (SEFAZ) e diretor do FUMPRES, Daniel Ribeiro.

Ainda de acordo com o diretor do RPPS, a estruturação de uma Diretoria com governança, transparência e inovação foi indispensável para os resultados atuais. Afinal, na Previdência de Salvador, desde 2017, foram implementadas diversas ações dentro do âmbito do Programa de Renovação da Previdência Municipal, fundado em quatro grandes eixos de Governança, Tecnologia, Equilíbrio financeiro e atuarial e Certificações Profissionais e Institucionais.

Vale ressaltar que a Previdência de Salvador, após as mudanças realizadas, como resultado do trabalho implementado, desde o ano de 2022 conquistou 17 premiações nacionais, além da certificação do Pró-Gestão, que avaliam gestão previdenciária, inovação, finanças e governança. Em 2023, o RPPS já havia garantiu o 1º lugar no 5° Prêmio Destaque Brasil de Responsabilidade Previdenciária (ABIPEM) e também o 1º lugar no 14º Prêmio Nacional de Boas Práticas de Gestão Previdenciária (ANEPREM).

Em 2024, até o momento o FUMPRES teve um projeto premiado como 4º melhor projeto nacional de Inovação em gestão previdenciária e foi novamente considerada a melhor gestão previdenciária ao ganhar o 1º lugar no 6° Prêmio Destaque Brasil de Responsabilidade Previdenciária (ABIPEM).

À reportagem, a gerente de Informações e Projetos Estratégicos do FUMPRES (GEINP), Mirella Nobre, destacou que as reuniões de alinhamento, aprimoramento nos procedimentos internos, definição de metas alcançáveis e, principalmente, "vestir a camisa" foram elementos essenciais para conseguir obter os resultados atuais.

Além disso, a especialista em projetos, que acompanhou todo o processo de preparação para os prêmios e, consequentemente, de mudanças estruturais e fluxos da Diretoria de Previdência, acrescentou: "É muito prazeroso e recompensador ver que a Previdência de Salvador se tornou premiada e reconhecida nacionalmente, porque, de fato, foram muitos processos internos para chegarmos a esses resultados e não restam dúvidas que todas as 17 premiações não pertencem somente ao FUMPRES, mas também ao corpo de colaboradores, aos segurados (ativos) e aos beneficiários (aposentados e pensionistas)", completou.