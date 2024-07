CONDUTOR PRESO

Fuzis, carabinas e pistolas são apreendidos pela PRF em Barreiras

Uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF) resultou na apreensão de nove armas em um veículo de modelo Fiat/Mobi em Barreiras, no oeste baiano. O condutor foi preso em flagrante e revelou que as armas seriam entregues em Salvador.

Segundo a PRF, o carro foi parado em um posto da corporação, onde o condutor apresentou sinais de nervosismo na abordagem. Durante a inspeção do painel do automóvel, foi notado que o aparelho multimidia estava mal encaixado, além da presença de um forro preto que não seria condizente com as características do veículo.