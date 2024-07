ACIDENTE

Ônibus batem na Avenida Tancredo Neves; quatro passageiros ficaram feridos

As vítimas foram encaminhadas para unidades de saúde da região

Dois ônibus se envolveram em um acidente na Avenida Tancredo Neves na noite da última sexta-feira (19). De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), os veículos faziam as linhas 1386 - Nova Brasília/Jardim Nova Esperança/Sete de Abril x Barra e 1671 - Paripe x Iguatemi. Quatro pessoas ficaram feridas no incidente.