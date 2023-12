Galeota de 131 anos é usada na procissão de Bom Jesus dos Navegantes; veja outras curiosidades

Embarcação recebe os últimos ajustes. Crédito: Marina Silva/CORREIO

O ano era 1891 e a comunidade de Boa Viagem, em Salvador, se reunia em prol de um objetivo comum: saudar Bom Jesus dos Navegantes. Para isso, carpinteiros e marinheiros arregaçaram as mangas e construíram uma embarcação movida a remo e com capacidade para 12 pessoas. Assim surgiu a galeota batizada de Gratidão ao Povo, que desde 1892 navega pela Baía de Todos-os-Santos nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro.



Mas a tradição da Festa do Senhor do Bom Jesus dos Navegantes, herança portuguesa, teve início antes disso. Os registros históricos dão conta que em 1750 capitães realizaram a primeira procissão marítima como forma de agradecimento e pedido de bênçãos. Em uma época onde marinheiros subiam em embarcações e não voltavam para a terra, o mar representava perigo e quem sobrevivia tinha motivos de sobra para agradecer.

A virada de chave na festa aconteceu com a mudança política brasileira, que transformou o país em república, em 1889. Antes disso, a Galeota Imperial era responsável por levar a imagem de Jesus Cristo durante a procissão. Com o fim do império, a Igreja perdeu apoio do Estado e a embarcação deixou de ser utilizada no festejo. O barco comportava até 60 marinheiros.

No ano seguinte à Proclamação da República, o comerciante Agostinho Dias Lima emprestou uma embarcação para que a procissão não deixasse de ser realizada. Apesar de ter sido útil, o barco ainda não representava a verdadeira dimensão da festa popular.

“As pessoas resolveram se reunir e fazer uma galeota específica para Bom Jesus. Da frustração, o barco foi construído em um estaleiro na Ribeira com ajuda do povo inteiro”, conta Verônica Cecília Magalhães, que preside a Devoção à Nossa Senhora da Boa Viagem e ao Senhor Bom Jesus dos Navegantes.

Atualmente, a embarcação ‘Gratidão ao Povo’ tem espaço para 12 marinheiros e é guardada ao lado da Paróquia Nossa Senhora da Boa Viagem, em Salvador. A galeota é branca e tem detalhes nas cores verde, vermelho e dourada. À frente da embarcação, está instalada a imagem do anjo Gabriel, anunciador das revelações divinas, segundo a Bíblia. “Aqui, o anjo aparece para anunciar a chegada da imagem de Bom Jesus”, diz Verônica Cecília.