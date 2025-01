CULTURA

Galeria Mercado celebra um ano de inauguração com entrada gratuita nesta sexta-feira (10)

Museu apresenta uma mostra permanente com obras de renomados artistas como Rubem Valentim, Mario Cravo Jr. e Vinícius S.A

Alô Alô Bahia

Publicado em 9 de janeiro de 2025 às 18:45

Galeria Mercado Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

Celebrando um ano de funcionamento, a Galeria Mercado, localizada no subsolo do Mercado Modelo, no Comércio, em Salvador terá entrada gratuita nesta sexta-feira (10). O espaço, que vem conquistando cada vez mais a atenção de baianos e turistas, tem se consolidado como um dos principais equipamentos turísticos da capital baiana.

Além de conferir as exposições, o público poderá participar de um bate-papo especial com a fotógrafa Amanda Tropicana e o artista Vinicius S.A. Na ocasião, eles irão compartilhar as histórias por trás de suas obras e falar sobre como suas criações se conectam com a Galeria e com a cidade de Salvador.

A Galeria Mercado apresenta uma mostra permanente, sob a curadoria de Thaís Darzé, com obras de renomados artistas como Rubem Valentim, Mario Cravo Jr. e Vinícius S.A. Entre os destaques estão as esculturas de Exu, da série “Cabeças de Tempo” de Mário Cravo Jr., as obras em concreto da série “Templos de Oxalá”, de Valentim, a famosa instalação “Lágrimas”, de S.A., e a escultura “São José”, do artista Zé Eugênio.