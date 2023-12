Geraldo Júnior é confirmado como pré-candidato a prefeito de Salvador

O vice-governador Geraldo Júnior (MDB) foi confirmado nesta quinta-feira (21) como pré-candidato à prefeitura de Salvador para a eleição de 2024. O anúncio oficial foi feito depois de um encontro no Palácio de Ondina que reuniu o Conselho Político de partidos que fazem parte da base governista. O governador Jerônimo Rodrigues (PT) falou ao final da reunião, que envolveu representantes de onze partidos. "Todos eles confluiram para o nome do Geraldo Jr, vice-governador. É o nome que vamos trilhar essa caminhada", afirmou.

Entre os nomes que participaram da reunião estão os presidentes estaduais do PSB, PSD e PT, Lídice da Mata, Otto Alencar e Éden Valadares, além do presidente de honra do MDB, Lúcio Vieira Lima. O senador Jaques Wagner (PT) também esteve no local.