ESTÁGIO

Gerdau abre quase 300 vagas para programa de estágio em produção de aço

As inscrições estão abertas até 28 de outubro

Da Redação

Publicado em 18 de outubro de 2024 às 11:46

Vagas de estágio na Gerdau Crédito: Divulgação I Gerdau

O programa de estágios universitários da Gerdau, maior produtora de aço do país, está com inscrições abertas até o dia 28 de outubro. São 296 vagas para participar do G.Start, focado em encontrar talentos no ramo, sem restrição de idade, e proporcionar um caminho de desenvolvimento no mercado de trabalho da área.

Há oferta de vagas as unidades da empresa nos estados da Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Tocantins, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, e do Distrito Federal.

Os que tiverem interesse em se inscrever precisam estar matriculados em cursos de bacharelado ou tecnólogo nas áreas de Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da Computação, Ciência de Dados, Ciências Contábeis, Cinema, Comunicação Social, Direito, Economia, Engenharia Agrícola, Agronômica, Ambiental, Civil, da Computação, de Controle e Automação, de Materiais, de Minas, de Produção, de Redes, de Software, de Minas, Segurança do Trabalho, Sistemas, Elétrica, Eletromecânica, Florestal, Mecânica, Mecatrônica, Metalúrgica ou Química, Estatística, Marketing, Matemática, Meteorologia, Psicologia, Relações Internacionais, Sistemas de Informação, Serviço social, Tecnologia da Informação, Comércio Exterior, Gestão Ambiental, em Gestão de Recursos Humanos, Logística ou Processos Gerenciais.

Caso seja aluno de um dos cursos citados, é necessário ter a previsão de conclusão entre dezembro de 2025 e dezembro de 2028, e poder trabalhar uma carga horária de seis horas por dia. Além disso, é necessário morar em área próxima à unidade escolhida.

O programa começará em fevereiro do ano que vem, durando entre um de dois anos, o que o torna o maior programa de estágio da história da empresa. Queremos atrair e desenvolver talentos que sejam curiosos e ávidos por conhecimento e que possam contribuir com o futuro da Gerdau, por meio de experiências práticas e diárias e de uma troca contínua com tutores e gestores”, comentou Flávia Nardon, diretora global de Pessoas e Responsabilidade Social da Gerdau.

Além do suporte profissional, o programa oferece um pacote de benefícios, com bolsa-auxílio, transporte fretado ou auxílio transporte, vale-refeição nas unidades sem refeitório, plano de saúde, plano odontológico e seguro de vida.