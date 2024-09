CRIME

Goleiro amador é morto a facadas na Bahia

Jovem conseguiu conduzir uma motocicleta após ser atingido, mas logo caiu do veículo

Publicado em 9 de setembro de 2024 às 16:45

Luiz Marcos Costa, goleiro do time amador União de Encruzilhada Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um homem foi morto após receber golpes de faca enquanto estava em um bar, na zona rural do município de Valente, na região sisaleira do estado. O crime ocorreu no último sábado (7) e, de acordo com a Polícia Civil (PC), já há indícios de autoria.

De acordo com o boletim da PC, Luiz Marcos Costa Marques, de 25 anos, goleiro do time amador União de Encruzilhada, foi atingido por golpes de armas brancas ainda dentro do bar, na localidade conhecida como Encruzilhada.

Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Municipal José Mota Araújo e seria transferido para Feira de Santana, mas não resistiu, segundo a Associação de Bombeiros e Socorristas de Valente - Guardiões da Vida.

A associação divulgou a informação de que foi acionada no final da tarde, por volta das 17h, para prestar socorro a um acidente envolvendo a queda de uma motocicleta. Luiz conseguiu pilotar o veículo por alguns minutos, mesmo após a agressão. O jovem foi encontrado com lesões na região do peito.

Nas redes sociais, o time lamentou a morte do jogador. "Tão querido em nossa comunidade, sua partida deixará um vazio em nossos corações, sendo eternamente lembrada por sua alegria. Foram anos defendendo as cores do União de Encruzilhada, time de sua comunidade, sempre com muita garra e com grande talento", destacou o comunicado.

Segundo a Polícia Civil, já há indícios de autoria, mas o possível agressor não teve a identidade revelada. Os laudos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) auxiliarão na apuração do caso e na determinação das circunstâncias do crime.