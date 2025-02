SALVADOR

Golpe: homem é preso por dar calote em loja de suplementos

Flagrante foi feito por policiais do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic)

Policiais do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) prenderam em flagrante um homem suspeito de praticar golpes contra uma loja de suplementos alimentares em Salvador. A prisão ocorreu nessa quarta-feira (5) após monitoramento. >

Segundo a polícia, o suspeito encomendava produtos por um aplicativo de mensagens e solicitava a entrega na modalidade delivery. No entanto, ao invés de efetuar o pagamento real, ele enviava ao lojista comprovantes falsos de transferências via Pix, gerados por ele no próprio computador.>