TRÊS ANOS PARADO

Governo autoriza início das obras do VLT de Salvador e RMS

Evento oficial será na sexta-feira (14)

Da Redação

Publicado em 13 de junho de 2024 às 13:59

VLT é prometido há três anos Crédito: Reprodução

Após três anos paradp, o Veículo Leve de Transporte (VLT) terá o início das obras autorizadas nesta sexta-feira (14), pelo governador Jerônimo Rodrigues, em evento de assinatura de ordem de serviço, às 9h, na Estação da Calçada.

O novo edital da obra do VLT, lançando em dezembro de 2023 pela Companhia de Transportes do estado da Bahia (CTB), por meio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur), abrange três trechos, sendo Ilha de São João a Calçada, Paripe a Águas Claras, e Águas Claras a Piatã.

No total, o percurso será de 36,4 quilômetros, com 34 paradas e inclui, entre outras intervenções, a revitalização da Estação Ferroviária da Calçada.

Mesmo sem VLT sair do papel, o governo estadual já gastou R$63 milhões com o projeto. Informações disponibilizadas no Portal da Transparência do governo mostram que esse valor foi distribuído em três contratos: MPE Engenharia, o consórcio Consultor ER e a concessionária Metrogreen Skyrail, antiga responsável pela obra.

Com a extinção em fevereiro de 2021 dos trens do Subúrbio, a única opção para os moradores e trabalhadores do Subúrbio Ferroviário são os ônibus.

Levantamento do CORREIO aponta que, entre fevereiro de 2021 e abril deste ano, as pessoas que utilizavam a linha de trens entre Paripe e Calçada nos cinco dias úteis perderam, em média, R$ 6,7 mil desde a desativação do antigo modal. Esses passageiros tiveram que desembolsar mais dinheiro para se deslocar, já que passaram a pagar passagens dos ônibus entre R$ 4,20 no início de 2021 a R$ 5,20 atualmente.