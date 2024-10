TRANSPORTE

Governo baiano publica licitação para compra de dois novos ferries

Previsão é que embarcações comecem a ser utilizadas no primeiro semestre do ano que vem

O Governo da Bahia publicou neste sábado (26), no Diário Oficial do Estado (DOE), a abertura da licitação para compra de duas novas embarcações para o sistema ferry-boat , que faz a ligação entre Salvador e a Ilha de Itaparica.

A abertura de propostas das empresas interessadas deve acontecer no dia 26 de novembro. Os interessados devem entrar em contato através do e-mail: [email protected], telefone (71) 3115-2174 ou presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 08h30min às 18h no Centro Administrativo da Bahia (CAB), no Prédio Anexo - 1º andar - Ala B.