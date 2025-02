PESQUISA QAEST

Governo Lula reprovado: 95% dos baianos dizem que alimentos ficaram mais caros

66% apontam que conseguir emprego ficou mais difícil e 57% acreditam que país está indo na direção errada

Os dados da pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (26) mostram o pior momento da popularidade do presidente Lula na Bahia. Com a queda de 19 pontos na aprovação, o petista pela primeira vez é mais desaprovado que aprovado pelos baianos. O levantamento mostra que a economia é um grande fator para isso. Dos entrevistados na Bahia, 66% apontaram que conseguir um emprego ficou mais difícil, enquanto 95% indicaram que o preço dos alimentos aumentou no último mês.>