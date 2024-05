Uneb promove Feira de Serviços gratuita em Salvador; confira serviços

A Universidade do Estado da Bahia (Uneb), por meio da Assessoria Especial de Cultura e Artes (Ascult) e da Pró-Reitoria de Extensão (Proex), vai promover a segunda edição da Feira de Serviços “Servir Uneb” no dia 25 de maio, a partir das 8h, no Campus I da universidade, em Salvador. Gratuita e aberta ao público, a iniciativa integra a comemoração dos 41 anos da instituição e tem a finalidade de reafirmar o compromisso e a responsabilidade social da instituição.