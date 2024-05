PRAZO FINAL

Inscrições para curso gratuito de tecnologia seguem até esta quinta (16)

Aulas acontecerão presencialmente entre os dias 20 e 24 de maio

Da Redação

Publicado em 16 de maio de 2024 às 13:35

Inscrições para curso gratuito de tecnologia no-code seguem até esta quinta (16) Crédito: Lucas Moura/Secom PMS

A Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (Semit), segue com inscrições abertas para o curso gratuito Maker No-Code Starter até esta quinta-feira (16). São oferecidas 25 vagas e os interessados devem acessar o link.

Com carga horária de 20h, as aulas acontecerão presencialmente entre os dias 20 e 24 de maio, sempre das 8h às 12h, no Hub Salvador, na Avenida da França, no Comércio. A capacitação é fruto de uma parceria com a Softwell Solutions, e vai proporcionar o aprendizado de desenvolvimento de sistema Web e Apps utilizando ferramentas no-code. Todo o material necessário será disponibilizado ao participante no dia do treinamento.

Encantado com a nova capacitação e disposto a agregar o conteúdo aprendido no curso nas aplicações cotidianas, o administrador de empresas Lucas Alves, de 35 anos, é um dos cerca de mil soteropolitanos que já participaram da formação de desenvolvedores Maker No-Code Starter. A capacitação é oferecida pela Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia (Semit).

Atualmente cursando mestrado em Economia Aplicada na Universidade Federal da Bahia (Ufba), Alves descobriu a oportunidade de participar do curso e, mesmo com pouca vivência com o universo no-code, decidiu aprender mais sobre o tema.

“Foi algo relativamente novo. Gostei muito do curso, dos professores de muito bom nível e das modelagens práticas aplicadas ao mercado de trabalho. Espero ter acesso ao módulo avançado para aprender ainda mais e gerar autonomia no desenvolvimento de softwares personalizados. Meu objetivo é conciliar o que aprendi no curso com o mercado de trabalho e desenvolver soluções personalizadas para clientes de pequeno e médio porte, contribuindo no negócio e gerar impacto positivo nos seus resultados”.

A atividade é fruto de uma parceria com a Softwell Solutions, e busca proporcionar o aprendizado de desenvolvimento de sistemas Web e Apps utilizando ferramentas No-Code. Até o momento, já foram mais de mil inscritos com 350 certificados emitidos no curso. A capacitação é gratuita e todo o material necessário será disponibilizado para o participante no dia do treinamento.