Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Greve geral na Argentina provoca cancelamentos de voo em Salvador

A greve dos trabalhadores argentinos começou na quarta-feira (18) e tem duração prevista de 48 horas.

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 15:18

Meio-fio do aeroporto
Meio-fio do aeroporto Crédito: Reprodução

A greve geral de trabalhadores anunciada na Argentina causou o cancelamento de voos no Brasil nesta quinta-feira (19). Na capital baiana, foi registrado o cancelamento do voo da Aerolíneas Argentinas que chegaria às 23h30 e sairia às 00h25. A informação foi confirmada pelo Aeroporto Internacional de Salvador. 

A companhia anunciou o cancelamento de 255 voos por conta da greve geral convocada pela Confederação Geral do Trabalho. O movimento é um protesto contra a reforma trabalhista que está em debate na Câmara dos Deputados da Argentina. A greve começou na quarta-feira (18) e tem duração prevista de 48 horas.

Também foram registrados cancelamentos de voos em Minas Gerais, Brasília, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais. 

Mais recentes

Imagem - Bahia tem cinco apostas premiadas na Mega-Sena 2974; veja de onde são

Bahia tem cinco apostas premiadas na Mega-Sena 2974; veja de onde são
Imagem - Dr. Dráuzio Varella participa de evento em Salvador na próxima semana; saiba qual

Dr. Dráuzio Varella participa de evento em Salvador na próxima semana; saiba qual
Imagem - Saiba como ter acesso a gás de cozinha gratuito em Salvador

Saiba como ter acesso a gás de cozinha gratuito em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026
01

Bahia registra primeiros casos de Mpox em 2026

Imagem - Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio
02

Tapa-sexo descolando, vaias e costeiro abandonado: os perrengues de Virginia Fonseca em sua estreia caótica como rainha da Grande Rio

Imagem - Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia
03

Engenheiro que ficou tetraplégico após queda receberá R$ 80 mil e pensão vitalícia

Imagem - Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas
04

Gerente da Ambev é demitida por justa causa após oferecer bebida com álcool em gel a colegas