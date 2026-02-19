IMPACTOS

Greve geral na Argentina provoca cancelamentos de voo em Salvador

A greve dos trabalhadores argentinos começou na quarta-feira (18) e tem duração prevista de 48 horas.

Maysa Polcri

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 15:18

Meio-fio do aeroporto Crédito: Reprodução

A greve geral de trabalhadores anunciada na Argentina causou o cancelamento de voos no Brasil nesta quinta-feira (19). Na capital baiana, foi registrado o cancelamento do voo da Aerolíneas Argentinas que chegaria às 23h30 e sairia às 00h25. A informação foi confirmada pelo Aeroporto Internacional de Salvador.

A companhia anunciou o cancelamento de 255 voos por conta da greve geral convocada pela Confederação Geral do Trabalho. O movimento é um protesto contra a reforma trabalhista que está em debate na Câmara dos Deputados da Argentina. A greve começou na quarta-feira (18) e tem duração prevista de 48 horas.