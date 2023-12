Grupo que tentou roubar carro-forte na BR-101 é procurado pela polícia

Um grupo criminoso tentou roubar um carro-forte no início da noite desta segunda-feira (4) na BR-101, próximo à barragem de Pedra do Cavalo. Unidades territoriais do Comando Regional do Recôncavo, 1ª e 3ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpins) e Grupamento de Radiopatrulhamento Aéreo (Graer) e Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipes) realizam buscas na região.



Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), integrantes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) auxiliam os policiais militares e civis no local. As câmeras da rodovia federal serão usadas para identificar os criminosos.