Leão 14 fala sobre o 'fardo' de ser papa e explica a escolha do nome

Encontro com os cardeais ocorreu neste sábado (10), no Vaticano

Tharsila Prates

Publicado em 10 de maio de 2025 às 11:55

Papa Leão 14 Crédito: Narcin Mazur/ cbcew.org.uk/ Fotos Públicas

O Papa Leão 14 encontrou-se na manhã deste sábado (10) com os cardeais na Sala Nova do Sínodo, mesmo local das Congregações Gerais que antecederam o Conclave, concluído na quinta-feira (8). Dirigiu-se a eles como “os colaboradores mais próximos do papa”, explicou a escolha do nome e comentou sobre esta nova fase da vida, a qual chamou de "fardo".>

“Aceitei um fardo claramente muito superior às minhas forças, como seria para qualquer um. O Senhor, tendo-me confiado esta missão, não me deixa sozinho a carregar tal responsabilidade. Sei, primeiramente, que posso sempre contar com a ajuda de vocês e, pela sua Graça e Providência, com a proximidade de tantos irmãos e irmãs que, em todo o mundo, acreditam em Deus, amam a Igreja e apoiam o Vigário de Cristo com a oração e as boas obras.”>

O pontífice afirmou que decidiu pelo nome de Leão 14, para ajudá-lo a enfrentar o que chamou de nova revolução industrial e também a Inteligência Artificial (IA), inspirado na luta de Leão 13.>

"O Papa Leão 13, de fato, com a histórica encíclica Rerum novarum, enfrentou a questão social no contexto da primeira grande revolução industrial; e hoje a Igreja oferece a todos o seu patrimônio de doutrina social para responder a uma nova revolução industrial e aos desenvolvimentos da inteligência artificial, que trazem novos desafios para a defesa da dignidade humana, da justiça e do trabalho", disse ele.>

Gratidão>

Durante o encontro, o papa também citou Francisco por diversas vezes. Ao recordar a figura de seu predecessor, Leão 14 convidou a enxergar a morte do argentino como um “evento pascal”, inserido na dinâmica da fé: "Neste momento, ao mesmo tempo triste e alegre, providencialmente envolto pela luz da Páscoa, gostaria que olhássemos juntos para a partida do saudoso papa Francisco e para o Conclave como um evento pascal, uma etapa do longo êxodo pelo qual o Senhor continua a nos guiar rumo à plenitude da vida".>

Leão 14 completou: “O papa, começando por São Pedro até mim, seu indigno Sucessor, é um humilde servo de Deus e dos irmãos, nada mais do que isso”.>

Inspirado pela herança espiritual de Francisco, o norte-americano, com cidadania peruana, destacou o “estilo de plena dedicação no serviço e de sóbria essencialidade na vida, de abandono em Deus no tempo da missão e de serena confiança no momento do retorno à Casa do Pai”, e pediu: “Recolhemos essa preciosa herança e retomamos o caminho, animados pela mesma esperança que vem da fé”.>